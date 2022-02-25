شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يشعل مسرح برنامج "الدوم" بأغنية "تعالى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل الملحن والمطرب عمرو مصطفى مسرح برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب المذاع على قناة ON، حيث صعد على المسرح، وقدم أغنية جديدة أهداها لمصر تحمل اسم "تعالى مصر"، وهى أغنية مبهجة وتحمل طاقة إيجابية كبيرة.

وشهدت الحلقة منافسة قوية بين المتسابقين في برنامج "الدوم"، بحلقة اليوم الجمعة، حيث قدموا مواهبهم التمثيلية أمام لجنة التحكيم المكونة من النجمة الكبيرة يسرا والنجم عمرو يوسف والمخرج مروان حامد.

وشهدت حلقة الجمعة من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج حالة من الإثارة والتشويق، حيث أجمع كل من يسرا ومروان حامد وعمرو يوسف على أغلبية المواهب ومنحهم أصواتهم، كما رفضوا بعض المتسابقين ومطالبتهم بالتمرين أكثر والتقديم في الموسم الجديد.

كما اشتعلت المنافسة بين المتسابقين في فئة تقديم البرامج التي تميزت بالموضوعية من قبل نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وچاسمين طه، وهو نفس الحال على فئة الغناء التي شهدت منافسة قوية بين المواهب الشبابية أمام لجنة التحكيم المكونة من حميد الشاعر وأمير طعيمة وعمرو مصطفى.

حكاية "الدوم" بدأت من 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر.. تم اختيار 200 متسابق فقط دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم برنامج الدوم.

وفى المرحلة المقبلة من البرنامج سيكون الجمهور معه مفتاح ذهبي يستطيع من خلالها أن يعيد موهبة تم رفضها من قبل لجنة التحكيم، كما أنه سيكون لدى المواهب مساحة أكبر لبيان موهبتهم أمام لجنة التحكيم.

ويتميز برنامج الدوم بأنه أول برنامج فى الشرق الأوسط، يهتم باكتشاف المواهب فى أكثر من مجال، وهى التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول.

برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر" بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويهدف برنامج الدوم لاحتضان جميع المواهب الشابة من سن 16 إلى 28 عامًا، لإعطائهم فرصة للظهور للنور وكسر جميع الصعوبات والموانع التى واجههوها، فهو بوابة أمام تلك المواهب من أجل العبور للشهرة والنجاح.























