شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم ينتهى من تسجيل أغنية دينية بعنوان "الإسراء والمعراج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان مجد القاسم من تسجيل أغنية دينية جديدة بعنوان "الإسراء والمعراج"، من كلمات الشاعر أبو زيد عبد الحكم، وألحان أسامة محفوظ، وتوزيع حاتم نصر، هندسة صوتية محمد جودة، ومن المقرر طرحها فيديو كليب من إخراج مصطفى الأباصيرى.

وتقول كلمات الأغنية:

سبحانه رب العرش والأرض والسموات رب البشر والخلق ولقدرته علمــــــــــات

وله فى خلقه شئون مع الرسالة آيات

مع ربه له أسرار وبعدها المعراج من الأقصى للسموات وهداه خمس صلوات

**

الأمر كن فيكون جعل لكل رسول

ومحمد المختار فى رحلة الإسراء من مكة للأقصى ربه اصطفاه فى علاه

سبحانه رب العرش والأرض والسموات رب البشر والخلق ولقدرته علمــــــــــات

وله فى خلقه شئون مع الرسالة آيات

شاف الرسول أحزان والحزن كان ألوان شاف من البشر تكذيب زود إيمانه إيمان

وقال مجد القاسم فى بيان له: "أعتز بدينى وبكل ما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية وكفنان أقدم رسالة من خلال تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان (الإسراء والمعراج)، وسيتم عرض الأغنية على جميع الشاشات والمواقع الموسيقية ومنصات العرض".