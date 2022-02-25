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بهذه الكلمات.. زوجة أحمد السقا تحتفل بعيد ميلاد والدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلاد والدتها.

ونشرت مها، صورة لوالدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هذه المرأة الجميلة هي والدتي، سأظل سندك كما كنتي أنتي لي دائما، أحبك وعيد ميلاد سعيد".

يذكر أن مها الصغير فقدت والدها محمد الصغير في 29 يناير 2021، وأعلن وقتها خبر وفاته زوجها الفنان أحمد السقا.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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