إلهام شاهين: "الزواج المدني حرية شخصية.. وهذا الكلام شائعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة الهام شاهين، إنها لا ترفض الزواج المدني وتعتبره حرية شخصية ولكن لابد من الزواج الموثق بشكل صحيح لحفظ الحقوق، مضيفة: "الزواج المدني حرية شخصية وأنا مش ضده ولكن طبعا لحفظ الحقوق لازم الجواز يوثق بشكل صح وإيه اللي يمنع وجود مأذون".

وتابعت إلهام، ببرنامج "حبر سري"على قناة "القاهرة والناس"، أنها توافق على الزواج بأي شكل ولكن الزواج المدني تعتقد أنه لظروف معينة حينما يكون هناك مشاكل، مثل اختلاف الديانة بين الشخصين، موضحة: "أنا أوافق على الزواج بأي شكل والزواج المدني أعتقد أنه بيتعمل لما بيبقى فيه مشكلة".

وأضافت: "الحب حاجة جميلة واللي ربنا يحبه يخليه يعيش قصة حب حقيقية، والناس اللي بتعدي حياتها بدون حب ينقصهم استمتاع كبير، والحب ممكن يتكرر أكثر من مرة، ولكن لم يكن عندي مشروع زواج مدني وما قيل عن هذا شائعات".