عمرو مصطفى يطلب من متسابق في "الدوم" عدم تقليد بهاء سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب في مجالات مختلفة: التقديم التليفزيوني، التمثيل والغناء، والذي يحمل اسم "الدوم" على قناة ON.

وجاء بين المتسابقين شاب يُدعى "زياد"، الذي نال إعجاب الفنان حميد الشاعري والملحن عمرو مصطفى، ولكنه لم ينل إعجاب أمير طعيمة.

وأوقف عمرو مصطفى، المتسابق خلال غنائه على المسرح، بعدما شعر بأنه يقلد الفنان بهاء سلطان في الغناء، ليطلب منه الغناء بلونه وصوته وليس صوت بهاء سلطان، مؤكدا له أن بهاء أصبح نجما.

وتُعرض حلقات الدوم يومي الخميس والجمعة على قناة ON ، في العاشرة مساء وهو إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب، وتبدأ منافسات المتسابقين في أكبر البرامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب المصرية في التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، ويتم التحكيم بمشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.