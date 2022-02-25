دينا فؤاد بفستان قصير وسيلفي نورعمرو دياب.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي طلعت زكريا

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن إطلالة أنيقة لها خطفت بها الأنظار، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، ظهرت بإطلالة أنيقة داخل مطار القاهرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وداعا القاهرة".

دينا فؤاد

ظهرت الفنانة دينا فؤاد، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

روجينا

خضعت الفنانة روجينا، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت من خلالها أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

مايا دياب

الفنانة مايا دياب ظهرت داخل سيارتها، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام.

تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد، عن صورة لها بالأقصر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأقصر 30 ديسمبر 2020".

لطيفة

خطفت الفنانة لطيفة، الأضواء إليها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أبقوا متابعين".

نور عمرو دياب

نشرت نور عمرو دياب، صورة سيلفي لها، عبر حسابها على إنستجرام.

داليا البحيري

ظهرت الفنانة داليا البحيري بصحبة شخصين من أهالي أسوان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الدفا والضحكة الحلوة من أسوان وأهلها الجمال".

علا رشدي

الفنانة علا رشدي، ظهرت بإطلالة هادئة من داخل منزلها، عبر حسابها على إنستجرام.