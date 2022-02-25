حدث بالفن| سبب تأجيل عملية سمير صبري وظهور نادر لنجمة معتزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

قدم موقع الخليج 365 يوم الخميس 24 فبراير عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: سبب تأجيل عملية الفنان سمير صبري، انضمام الممثلة هدى المفتي لأسرة فيلم "بحبك"، ظهور نادر للفنانة المعتزلة نسرين، تفاصيل تعاون المطرب عمرو دياب مع "أنغامي"، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

خاص| تأجيل إجراء عملية سمير صبري لهذا السبب

كشف مصدر مقرب من الفنان سمير صبري، تطورات حالته الصحية بعد قرار الأطباء بحاجته لإجراء عملية قسطرة في القلب. إليكم التفاصيل..

فيديو| هدى المفتي تنضم لأسرة فيلم "بحبك" مع تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني، انضمام الفنانة هدى المفتي لأسرة فيلم "بحبك" الذي يخوض بطولته. إليكم التفاصيل..

محمد هنيدي: فاضلنا اجتياح الزومبي وزيارة فضائيين

علق الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على ما يشهده العالم من أحداث خلال الفترة الماضية. إليكم التفاصيل..

منها تطبيق باسمه.. تفاصيل تعاون عمرو دياب مع أنغامي

كشف الفنان عمرو دياب، عن تعاقده رسميا على طرح جميع أعماله التي أنتجتها شركة "ناي" وجميع إصداراته القادمة عبر تطبيق "أنغامي" حصريًا، ماذا تعني تلك الخطوة؟ إليكم التفاصيل..

عن سوسن بدر.. طارق الشناوي: "منحوتة فرعونية".. وإنعام محمد علي: ذكية وموهوبة

أقام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة ندوة لتكريم الفنانة سوسن بدر، ضمن فعاليات منتدى نوت، وقدم الناقد الفني طارق الشناوي الندوة ووصفها بأنها منحوتة فرعونية، وهو ما استوقف مخرج كبير هو شادي عبدالسلام بمجرد أن رآها في بداية مشوارها. إليكم التفاصيل..

سيدة إسكندرانية تدعو لمحمد رمضان: يجعلك مستور.. والأخير يعلق (فيديو)

كشف الفنان محمد رمضان، عن فيديو جديد لحظة استقبال أهالي منطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية له أثناء تصوير مشاهده بمسلسله "المشوار" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022. إليكم التفاصيل..

زواج دنيا عبدالعزيز يعيد الفنانة المعتزلة نسرين للظهور

حرصت الفنانة المعتزلة نسرين، على حضور عقد قران الفنانة دنيا عبدالعزيز على المهندس مصطفى. إليكم التفاصيل..

يكشف هل حاول الانتحار؟.. أحمد عزمي: ظلمت نفسي ووالدتي صُدمت فيا (فيديو)

تحدث الفنان أحمد عزمي، عن الظروف التي مر بها في حياته خلال الفترة الماضية وغيابه عن الساحة الفنية. إليكم التفاصيل..

نجل نجم شهير يشارك في "الدوم".. يسرا: "أوكيه من غير واسطة"

عُرضت الحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب في مجالات مختلفة: التقديم التليفزيوني، التمثيل والغناء، والذي يحمل اسم "الدوم" على قناة ON. إليكم التفاصيل..

بالصور| دنيا عبدالعزيز ترقص وتغني وسط النجوم احتفالا بزواجها

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز قبل ساعات بزواجها من شاب من خارج الوسط الفني، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، ممن حرصوا على تهنئتها وذلك بعد أن عقدت قرانها أول أمس الثلاثاء 23 فبراير. إليكم التفاصيل..