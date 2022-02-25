نسرين وهناء ثروت وشادية.. نجمات ارتدين الحجاب واعتزلن الفن بلا عودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واحدة من أصحاب الوجوه الملائكية في عالم الفن، رغم أن رحلتها الفنية قصيرة إلى حد كبير، تقريبا 13 عامًا، إلا أنها استطاعت ترك بصمتها في الأعمال الفنية التي شاركت بها، سواء سينمائيا أو تليفزيونيا أو مسرحيا، بوقوفها أمام نجوم كبار، هي الفنانة هناء ثروت التي اختارت اعتزال الفن مبكرا وارتداء الحجاب، تاركة النجومية والأضواء وراء ظهرها دون رجعة.

هناء اختلفت المواقع في ذكر يوم ميلادها، إذ أشار البعض إلى أنها ولدت في يناير بينما تحتفل المواقع الأخرى بعيد ميلادها في 25 فبراير، وهي ليست الوحيدة التي اتخذت قرار الاعتزال وارتداء الحجاب ولم تتراجع فيه أبدًا لتختفي تماما عن الأنظار، إذ كان لنجمات أخريات نفس القرار: اعتزال الفن بلا عودة، ونستعرض أبرزهن في السطور التالية..

هناء ثروت

هي زوجة الفنان الكبير والمعتزل محمد العربي، والذي حكى قصة اعتزالهما، وكيف جاء القرار بعد جلسة اجتمعا فيها بالشيخ محمد متولي الشعراوي.

من أشهر أعمال هناء ثروت: مسلسل أولاد آدم، الجزء الرابع من مسلسل محمد رسول الله، فيلم وتمضي الأيام، مسلسل عم حمزة، مسلسل طيور الصيف، فيلم قصر في الهواء.

شمس البارودي

الفنانة شمس البارودي من أكثر الفنانات التي كان قرار ابتعادها عن الفن وارتداءها للحجاب مفاجأة كبيرة داخل الوسط الفني، ولدى الجمهور، إذ اتخذت القرار في أوج نجوميتها الفنية.

شمس بعد ارتدائها للحجاب بفترة قصيرة نشرت تنويه في إحدى الصحف، جاء فيه أن الأفلام التي تُعرض لها في دور العرض السينمائي والتي ستُعرض مستقبلا كلها أعمالا قديمة، انتهت من تصويرها قبل ارتداء الحجاب، ومنذ سنوات بعيدة، وأعلنت أنها اعتزلت الفن نهائيا في فبراير 1982، بعد أدائها لمناسك العمرة.

شادية

وسط نجاح منقطع النظير لأخر أعمالها الفنية: مسرحية "ريا وسكينة"، وأغنية "خد بإيدي" وفيلم "لا تسألني من أنا"، اختارت النجمة الكبيرة شادية الابتعاد نهائيا، واتخذت قرارا لم تتراجع عنه حتى أيامها الأخيرة، تاركة رصيدا ضخما من الأفلام والأغاني التي توجتها ملكة على قلوب الجمهور الذي لم ينس دلوعة الشاشة يوما.

نورا

قررت الفنانة نورا شقيقة الفنانة بوسي، منذ عام 1996، اعتزال الفن وارتداء الحجاب ولم تتراجع عن قرارها، حتى يومنا هذا.

هالة فؤاد

الفنانة هالة فؤاد هي أيضا صاحبة وجه ملائكي يتذكره الجمهور حتى بعد رحيلها منذ سنوات طويلة، رغم أن أعمالها الفنية قليلة جدا.

هالة اختارت أيضا الابتعاد عن العمل الفني، بعد انفصالها عن الفنان أحمد زكي بفترة جاء قرار الاعتزال، وارتداء الحجاب، وعانت في أيامها الأخيرة من قسوة المرض لترحل عن عالمنا في عمر الزهور.

مديحة كامل

واحدة من أهم نجمات السينما والتليفزيون، يُشار لها دائمًا ببراعة تجسيد الشخصيات التي لعبتها، اعتزلت الفن وارتدت الحجاب حتى قبل الانتهاء من تصوير فيلمها "بوابة إبليس" ولم تتراجع عن قرارها حتى رحيلها.

نجمات أخريات

هناك أيضا الفنانة جيهان نصر التي منذ اعتزالها وابتعادها عن الفن لم تفكر في العودة إليه حتى بالحجاب، كما اتخذت نفس القرار الفنانة صفاء السبع ولم تتراجع عنه، وكذلك الفنانة الجميلة نسرين، زوجة الفنان محسن محيي الدين، والتي ظهرت قبل ساعات في حفل عقد قران الفنانة دنيا عبدالعزيز بعد غياب عن الكاميرات وعيون وسائل الإعلام.