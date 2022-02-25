الشركة المتحدة تدعم محمد صبحي او ترد له أعتبار ؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 20 دقيقة

بعد موجة النزاعات والخلافات التي حصلت مع الفنان محمد صبحي, عندما أعلن عن رفضه 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحية “خيبتنا” بموسم الرياض, بحيث كانت ردة فعل تركي آل شيخ مضاده له, مطالباً بالكشف عن الصحة العقلية لصاحب العرض ووصف صبحي ب”المشخصاتي”, وبعد كل ردود الفعل التي أثارت الأمر حينها جدلاً بين محبي أعمال صبحي والثائرين من أجله, وإن كان ذلك لم يمنع تباين ردود الفعل تجاه الحدث, ففي حين جاء الكثير منها لصالح الفنان المصري صاحب الباع الفني الطويل والأعمال ذات السمعة الجيدة والمؤثرة بتاريخ الفن المصري.

وبعد كا هذه الأزمة, وقّع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسن عبد الله بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحي لإنتاج عدد من المسرحيات, بهدف دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري ولاكتشاف موهوبين جدد في مجال التمثيل, ثم تدريبهم للاشتراك في تلك الأعمال وتهيئتهم لخوض المنافسة الفنية في ما بعد, وهو أمر ليس بجديد على محمد صبحي الذي طالما قدم وجوها جديدة طوال تاريخه الفني.

بمجرد إعلان الخبر شرع رواد منصات التواصل الاجتماعي يتداولونه بسعادة, لاعتبارهم الخطوة بمثابة رد اعتبار لتاريخ محمد صبحي, خاصة أنها جاءت في أعقاب الأزمة الأخيرة بينه وبين رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ بعد ما تبادله الاثنان من تصريحات.

من جهته, يعكف الفنان محمد صبحي على تقديم مسرحيته الأخيرة “نجوم الظهر”, وهي عمل يجمع بين الكوميديا والغناء والموسيقى والاستعراض, من تأليفه وإخراجه وتمثيله, ويشارك في بطولتها عدد من الممثلين مختلفي الأعمار, من بينهم سميرة عبد العزيز, وجيهان قمري, وعبد الرحيم حسن, وندى ماهر, وكمال عطية،,ورحاب حسين, وحمدي السيد.