شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تهنئ سوسن بدر بعد تكريمها فى مهرجان أسوان: تستاهلى أكتر من كدة بكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة منى زكى، الفنانة القديرة سوسن بدر، بعد تكريمها خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة فى دورته السادسة، ضمن فعاليات منتدى نوت، اليوم الخميس، وحصولها على جائزة إيزيس للتميز الفنى والإبداعى، مشيرة إلى أنها تستحق هذه التكريم وأكثر من ذلك بكثير.

وقالت منى، عبر ستورى حسابها على إنستجرام: "مبروك يا أستاذتنا سوسن بدر.. بجد تستاهلى أكتر من كدة بكثير".



منى زكى

وقالت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، على هامش ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، إنها ليست منزعجة من التطور الرقمى والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، معلقة: "بإذن الله الفترة الجايه هنشوف شكل الواقع أفضل فى الدراما لأن بنقدمها بقلبنا وبحب، وحتى لو الواقع مؤلم أو فيه أخطاء وقتها نلاقى ليه حلول".

وأضافت سوسن، إن الدراما ستعالج العنف ضد المرأة سواء في الصعيد أو فى أى مكان آخر، والفترة المقبلة هنشوف فيه شكل مختلف من الفن فى الدراما عن الفترة اللى فاتت وأكثر واقعية.