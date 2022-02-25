شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد رياض بكورونا.. وزوجته رانيا محمود ياسين: أنا خفيت وهو فى طريقه للتعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن إصابة زوجها الفنان محمد رياض، بفيروس كورونا، مؤكدة أنه فى طريقه للتعافى من الفيروس، بينما هى تعافت تماما، مفدمة الشكر لكل من اطمأن عليها وعلى أسرتها.

وقالت رانيا، عبر حسابها على فيس بوك: "الحمد الله تعافيت ومحمد إن شاء الله فى طريقه إلى التعافى بإذن الله، أنا محبتش أكتب وقت الإصابة بس الصحفيين عرفوا مشكورين وسألوا علينا، شكرا لكل الزملاء والأصدقاء اللى اتطمنوا علينا، وربنا يشفى كل مريض يارب ويرفع عنا البلاء والوباء يارب العالمين".



رانيا ياسين

وسبق وقال الفنان محمد رياض، إنه منذ البداية لم يكن يريد هو وزوجته رانيا محمود ياسين، أن يمثل ابنهما عمر محمد رياض، متابعا: "كنت وأنا صغير أشاهد لقاءات الفنانين فكنت أجدهم يقولون إنهم لا يريدون أن يكون أبنائهم ممثلين والطريق صعب فكنت ابتسم "

وأضاف رياض، خلال برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دى إم سى: "أنا منذ صغرى كنت أريد أن أمثل فكنت أسخر من تصريحات بعض الفنانين الذين لا يريدون أن يمثل أبنائهم".

وتابع رياض: عندما أصبح لدى عمر وفكرة إنه يريد أن يمثل كنت مشفق عليه للغاية من التجربة لأن التمثيل صعب ومشوار طويل وبه طرق صعبة كثيرة ومشوار به احباط وفشل ونجاح فهو يحتاج صبر وجلد وإصرار فكنت لا أريد أن يخطو هذه الخطوات، ثم وجد أبنى ينفذ أفلام قصيرة مع زملائه دون أن أعرف، وعندما رأيته شعرت أن لديه شيء جيد ومهتم ويحب المجال، فوجئت به في بحلقات أوضة وصالة بمسلسل قسيمى وقسمتك حيث لديه كاريزما وقبول وشخصية وواثق من نفسه وفوجئت بردود الأفعال جميعها إيجابية.