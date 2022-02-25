شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: "كان نفسى أبقى ضابط.. لكن التمثيل خدنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، الفنانين أحمد زاهر ونور اللبنانية اليوم الخميس.

وقال أحمد زاهر خلال الحلقة: "كان نفسى أكون ضابطا أو ممثلا، لكن حبي للتمثيل خدنى، وأول مرة أمثل كان في ثانوية عامة فى مسلسل ذئاب الجبل، فى مشهد واحد" .

وتحدث زاهر عن علاقته بالنجوم الكبار: "بحب عادل إمام منذ طفولتى، وكل فيلم له لازم أدخله سينما، وأخرج من الفيلم أقلده، وكان حلم حياتى الوقوف أمامه فى مشهد" .

وعن نور الشريف قال زاهر: "كنت بعمل مسرحية فى معهد الفنون المسرحية، بعدها لقيت نور الشريف قدامى، قال لى أنا عايزك ادينى تليفونك، وقعدت سنة منتظر يكلمنى، وبعدها اشتغلت معه فى (الرجل الآخر) بعد سنة، ومانسنيش رغم الوقت، الله يرحمه هو أستاذى".

أما عن يحيى الفخرانى فقال: "عينه بتقول الكلام خلال التمثيل.. وفى مرة سرحت ومركز معاه ونسيت كلامى، ممثل فظيع ويجبرك على التركيز فى المشهد".

وحول نشأته قال الفنان أحمد زاهر: "أنا أساسا من الشرقية بس عمرى ما شفتها، قعدت سنتين ونص فى نيجيريا ودخلت المدرسة هناك.. أمى دكتورة، جالها إعارة للعمل فى نيجيريا هنا، وذهبت معها، ومكنتش بتكلم اللغة الإنجليزية، كنت شقى جدا ودايما لوحدى".

وتكلم عن حب الطفولة قائلا: "كنت بشد شعر بنت فى 3 ابتدائى، مكنتش اعرف إنى بحبها.. وفى سنة 3 إعدادى مدرس اللغة العربية قال لى أنتوا بتحبوا بعض، وبدأت أكتب لها شعر.. لكن مراتى حبى الأخير".