شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح أحدث أغانيه بعنوان "عجبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقى، أحدث أغانيه بعنوان "عجبي" التى تجمعه بالموزع الموسيقى توما، والأغنية من رباعيات الشاعر صلاح جاهين، ويأتى ذلك بعدما روج حماقى للأغنية عبر حساباته بمواقع السوشيال ميدياً خلال الساعات الماضية تمهيداً لطرحها .



محمد حماقى

ويستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم الاثنين المقبل الموافق 28 فبراير، ضمن فعاليات مهرجان الكويت مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية حتي لا يصاب أحد بفيروس كورونا، حيث يرفع الحفل شعار الحضور "للمطعمين فقط".

وكشف حماقي عن بوستر الحفل من خلال حساب انستجرام الخاص به وعلق عليه بـ " أهل الكويت متحمس جداً إني أشوفكم ونغني مع بعض يوم 28فبراير في مهرجان الكويت الاول ".

وكان قد أعلن الموزع الموسيقى "توما" خوضه تجربة الغناء لأول مرة، من خلال "ديو" غنائى يجمعه بالنجم محمد حماقى الذى تعاون معه فى العديد من الأغنيات كموزع موسيقى.