شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، فى إطلالة أنيقة بفستان مميز، وبدا شعرها أطول من الأول، وظهرت بشكل أنيق، فى فيديو من دبى، نشرته على حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل.



شيرين عبد الوهاب

ومن جهة أخرى تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أحدث ظهور للنجمة ​شيرين عبد الوهاب​، والتي تم التفاعل معها بشدة خاصة أن البعض وجد أن شيرين ظهرت بوزن زائد هذا غير تغير لوك شعرها بعدما زاد طوله قليلا، مما أضاف لها مظهرا جديدا .