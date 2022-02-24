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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، فى إطلالة أنيقة بفستان مميز، وبدا شعرها أطول من الأول، وظهرت بشكل أنيق، فى فيديو من دبى، نشرته على حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل.
شيرين عبد الوهاب
ومن جهة أخرى تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أحدث ظهور للنجمة شيرين عبد الوهاب، والتي تم التفاعل معها بشدة خاصة أن البعض وجد أن شيرين ظهرت بوزن زائد هذا غير تغير لوك شعرها بعدما زاد طوله قليلا، مما أضاف لها مظهرا جديدا .
وتصدرت شيرين عبد الوهاب الترند خلال الفترة الأخيرة، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها، وظهرت بإطلالة مبهرة، وعلقت عبر حسابها على افتتاح برنامج الدوم، أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية قائلة:"، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي".
برنامج الدوم يشارك في عضوية لجنة التحكيم به المخرج خالد جلال وميرفت أبو عوف وتتراوح أعمار المتسابقين ما بين 16و28 سنة للغناء والتمثيل وتم إجراء الاختبارات من بين 15 ألف مشترك.
"الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On.