شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مارس.. انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين لاختيار مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» عن موعد عقد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وحددت الموعد فى الثامن عشر من شهر مارس المقبل بساقية الصاوى.

وجاءت دعوة الجمعية للانتخابات كالتالى: "نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسة 26 ديسمبر 2021 بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديدة وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس عام 2022 الساعة الثالثة عصرا بساقية الصاوى - قاعة الكلمة - شارع 26 يوليو الزمالك.علما بأن الاقتراع يكون بالحضور الشخصى دون إنابة ويصح الاجتماع بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول فى تمام الساعة الرابعة ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره بأنفسهم "اى بدون توكيلات أو إنابة" عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو 20 عضوا أيهما أقل.وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع طبقا للمادة 27 من لائحة النظام الاساسى الجديدة".

يذكر أنه من المقرر أن يتم انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين من ا المرشحين على منصبى رئيس الجمعية والعضوية .