شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يصور فيلم "فضل ونعمة" بالمنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم ماجد الكداونى مشاهده فى فيلم "فضل ونعمة" بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية اليوم الخميس، حيث انطلق التصوير خلال الأيام الماضية، وجمعت المشاهد الأولى بينه وبين هند صبرى التى تشاركه فى بطولة الفيلم، وتدور أحداثه في إطار لايت، والفيلم تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

ماجد الكداونى يعيش الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى، ويستعد لتصوير أدواره فى فيلمى "وقفة رجالة 2"، مع بيومى فؤاد وسيد رجب ومحمد سلام، أما فيلم "أبو نسب".

من ناحية أخرى يستعد النجم ماجد الكدوانى، لتقديم جزء ثانى من مسلسله "موضوع عائلى"، بعد نجاحه على إحدى المنصات الرقمية، وينتمى لنوعية 10 حلقات، وجارى عقد جلسات عمل بين بطل العمل ومؤلفيه للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.