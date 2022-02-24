شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعتلى سقالة مرتفعة ضمن كواليس مسلسل رمضان المقبل "المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد رمضان، تصوير مسلسله الجديد "المشوار" فى مدينة الإسكندرية، وظهر ضمن كواليس العمل أثناء تسلقه إحدى السقالات المرتفعة، وذلك ضمن أحداث المسلسل التي تشاركه في بطولته النجمة دينا الشربينى والمقررعرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "المشوار" بطولة كل من الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

يشار إلى أن محمد رمضان، قدم العام الماضى مسلسل "موسى" ولاقى نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبرى، هبة مجدى، أسماء جلال، وآخرون، إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، تدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.



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