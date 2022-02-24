رمضان 2022.. أحمد الشامي يواصل تصوير "دايما عامر" بأسوان مع مصطفى شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أحمد الشامي، تصوير مشاهده في مسلسل "دايما عامر" ما بين الأقصر وأسوان، وتواجد مع فريق عمل المسلسل، منهم: مصطفي شعبان وميرنا نور الدين وكريم عفيفي ومحمد محمود وسماء إبراهيم، إلى جانب المخرج مجدي الهواري.

والمسلسل من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، ويشارك في بطولته: مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

ومن ناحية أخرى، يشارك أحمد الشامي في مسلسل الرواية، والذي يجمع عدد من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، محمود عبدالمغني، أيتن عامر، شيري عادل، ثراء جبيل، عايدة رياض.

ومسلسل الرواية يتكون من 10 حلقات، من إخراج أمير شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.