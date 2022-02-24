خاص| تأجيل إجراء عملية سمير صبري لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف مصدر مقرب من الفنان سمير صبري، تطورات حالته الصحية بعد قرار الأطباء بحاجته لإجراء عملية قسطرة في القلب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفنان سمير صبري لم يجر العملية الجراحية وقسطرة في القلب حتى الآن".

وتابع: "الفنان بخير وبصحة جيدة الحمد لله، وفي كامل وعيه، وزارته الفنانة ليلى علوي في المستشفى اليوم الخميس، وسجلت معه حلقة سيتم إذاعتها بالإذاعة يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف المصدر: "الطبيب أخبرنا أن تأخر إجراء العملية بسبب عدم الإنتهاء من كافة التحاليل والأشعة المطلوبة والتي تسبق إجراء العملية، للإطمئنان على حالته بشكل كامل قبل العملية، وأنه سيجري العملية خلال اليومين المقبلين إن شاء الله".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قال في تصريحات سابقة لمصراوي: "الفنان الكبير سمير صبري، في حاجة لتركيب دعامة في القلب، ومن المقرر خضوعه للجراحة، بعد الفحوصات الطبية".