شيرين عبدالوهاب تخطف الأنظار بأحدث ظهور.. والجمهور: "تخبلين ونبت شعرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن إطلالة أنيقة لها عبر السوشيال ميديا، وذلك في أحدث ظهور لها خلال تواجدها في دبي.

ونشرت شيرين، مقطع الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دبي".

وأبدت الفنانة إيمان العاصي إعجابها بإطلالة شيرين، وكذلك الفنانة هاجر الشرنوبي، وانهالت التعليقات على الفيديو من جمهورها، وجاءت كالتالي: رائعة، العشق، شو بتحطي على شعرك ما شاء الله، العسل، نبت شعرك، ملكة جمال مصر، تخبلين.

وأحيت شيرين عبدالوهاب، مؤخرا حفل افتتاح برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج في مصر.

ونشرت شيرين، صورا من الحفل، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، وعلّقت: "افتتاح برنامج الدوم، أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية.. مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية، مصر بلد الفن.. مصر منارة الفن في الوطن العربي.. مصر أم الدنيا، تحيا مصر".

برنامج "الدوم" أحد البرامج الخاصة باكتشاف المواهب الفنية في مجالات التمثيل، الغناء، التقديم التليفزيوني وهو من إنتاج "ميديا هب سعدي - جوهر" وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت رعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.