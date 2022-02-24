بالصور| دنيا عبدالعزيز ترقص وتغني وسط النجوم احتفالا بزواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز قبل ساعات بزواجها من شاب من خارج الوسط الفني، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، ممن حرصوا على تهنئتها وذلك بعد أن عقدت قرانها أول أمس الثلاثاء 23 فبراير.

وقامت دنيا بمشاركة الفنانة دينا الرقص، كما رقصت على أنغام أغنية "لفي بينا يا دنيا" للمطربة بوسي، وغيرها من الأغاني الشهيرة سواء لمطربين كبار أو من أغاني المهرجانات.

وشهد الاحتفال حضور الفنانة وفاء عامر، الفنانة لقاء سويدان، الفنان أحمد زاهر، الفنانة مها أحمد، الفنان خالد سرحان، الفنانة دينا فؤاد، كما تواجد في عقد القران الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان رشوان توفيق، الفنانة ميرفت أمين، الفنانة فردوس عبدالحميد.

جدير بالذكر أن دنيا عبدالعزيز تشارك في مسلسلات رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل المداح أمام الفنان حمادة هلال.