فيديو| هدى المفتي تنضم لأسرة فيلم "بحبك" مع تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان تامر حسني، انضمام الفنانة هدى المفتي لأسرة فيلم "بحبك" الذي يخوض بطولته.

ونشر تامر، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "انضمت اليوم لأسرة فيلم (بحبك)، النجمة الجميلة.. نجمة المستقبل هدى المفتي.. نورتي الفيلم يا هدى، وكلنا بنباركلك".

وعلقت هنا الزاهد، قائلة: "مبروك يا أحلى هدى، ربنا يكرمنا كلنا يا رب"، بينما كتبت هاجر الشرنوبي: "مبروك يا هدى".

وردت هدى المفتي على تدوينة تامر حسني، قائلة: "شكرًا على مجهودك في التحضيرات اللي أنا شايفاها ومبسوطة اني هشتغل معاك وألف مبروك.. ربنا يكرمنا".

وكان تامر حسني، كتب تدوينة سابقة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير.. اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط إني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم، ومبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي الميرغني اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة، وللأسف لسه مصورش علشان أنزل صورة بس في أول يوم تصوير له ههريه صور".

وأضاف: "الفيلم من إنتاج حبايب قلبي وأصدقاء العمر سينرچي أحمد بدوي، تي إيتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوقي".