سجل برنامج مع ليلى علوي ويستعد للجراحة.. طارق الشناوي يكشف تطورات حالة سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان الكبير سمير صبري، للخضوع لجراحة في القلب، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها ، حسب ما كشف الناقد الفني طارق الشناوي.

الناقد طارق الشناوي، كشف عبر صفحته في موقع فيسبوك، تطورات حالة الفنان الكبير سمير صبري، وكتب: "سمير صبري سجل قبل لحظات حلقة من برنامجه ذكرياتي في المستشفي مع ليلى علوي أو يذاع الثلاثاء القادم".

وتابع: "وبالطبع هو في انتظار عملية قسطرة في القلب بعد قليل دعواتنا بالشفاء العاجل لنجمنا الرائع، أردت أن أنقل لكم كل الحقيقة

الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث قائلا: "الفنان الكبير سمير صبري، في حاجة لتركيب دعامة في القلب، ومن المقرر خضوعه للجراحة، بعد الفحوصات الطبية التي يجريها اليوم الخميس".

وعن ما تردد بخصوص تأجيل موعد الجراحة، قال: "هناك فحوصات طبية تم إجرائها، وهي التي تحسم الموعد، ومن الوارد خضوعه للجراحة اليوم".

الناقد طارق الشناوي، في تصريح لـ"الخليج 365" قال: "الفنان سمير صبري، يستعد للجراحة وهو في حالة جيدة، وأتمنى له الشفاء العاجل"،

وأكد الشناوي، أن ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري، غير صحيح، موضحا أنها مجرد شائعات، وطالب بالتوقف عن إطلاقها.