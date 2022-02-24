دقات طبول الحرب.. ماذا حدث لـ "أحمد عز" و"أحمد السقا" في أوكرانيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة::

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، بدعوى"الدفاع عن نفس" ، ومع تزايد سخونة الصراع نكشف ماذا حدث لنجوم مصر في أوكرانيا؟.

وتعد أوكرانيا، واحدة من دول شرق أوروبا التي شهدت تصوير أعمال فنية مصرية عديدة ، منها أفلام "الرهينة"، و"الديلر" و"تيمور وشفيقة".

الرهينة

عام 2006 ، قررت المخرجة ساندرا نشأت تقديم غالبية أحداث فيلمها الثاني مع النجم أحمد عز، وهو "الرهينة"، في أوكرانيا، وشارك في بطولة العمل الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع صلاح عبد الله، وماجد الكدواني، ونور، والراحل محمد شرف.

ودارت أحداث الفيلم، الذي كتب قصته الكاتب الراحل نبيل فاروق، وتولى السيناريست نادر صلاح الدين صياغة السيناريو والحوار، حول اختطاف عالم مصري يدعى "مكرم سحاب- صلاح عبد الله"، في أوكرانيا، وتورط "مصطفى- أحمد عز" في مهمة إنقاذه.

وشهدت كواليس تصوير الفيلم، حسب ما كشفت عنه المخرجة ساندرا نشأت، خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، مغامرات عديدة ، خلال التصوير في الجبال، وأحد الشواطىء في مناخ شديد البرودة.

تيمور وشفيقة

عام 2007، سافر الفنان أحمد السقا، والفنانة منى زكي، إلى أوكرانيا لتصوير مشاهد فيلم "تيمور وشفيقة"، الذي كتبه المؤلف تامر حبيب، وتولى إخراجه خالد مرعي.

الفنان أحمد السقا، خلال ظهوره في برنامج "معكم"، تحدث عن كواليس تصوير مشاهد فيلم "تيمور وشفيقة"، وقال: "كنت هموت بجد مش هزار، وكنا نصور خارج مصر في منطقة متنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا".

وأكد السقا، أن أحد العاملين في الفيلم، تجاهل تفجير إحدى القنابل، وقال:" قررت أن أقفز حتى لو لم ينجح المشهد، وكنت أرتدي لملابسي العادية بدون واقي، وقفزت في مياه درجة حرارتها 4 تحت الصفر، تعرضت لحروق وفضلت أسبوع أدهن كريمات ومراهم".

الديلر

عام 2010، سافر الفنان أحمد السقا للمرة الثانية، إلى أوكرانيا، وشارك الفنان خالد النبوي، بطولة فيلم "الديلر" من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد سالح.

وشهدت كواليس التصوير، أزمات عديدة بين منتجه المنتج الراحل محمد حسن رمزي، والشركة الأوكرانية المسؤولة عن التصوير في بلادها، ووصل الخلاف إلى حد رفض الشركة دفع قيمة إقامة فريق العمل في أحد الفنادق هناك، واوقفت تسليم علب الخام الخاصة بالمشاهد التي تم تصويرها.

شهادة ميلاد

الفنان طارق لطفي، سافر إلى أوكرانيا عام 2016، لتقديم ثاني مسلسل من بطولته ، وهو "شهادة ميلاد"، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج أحمد مدحت وإنتاج تامر مرسي، وشارك في بطولته صلاح عبد الله، وإنجي المقدم، وبيومي فؤاد

وشهدت أحداث العمل، مطاردات عديدة ، وتعرض بطله ضابط الشرطة "علي- طارق لطفي"، للضرب بقوة .