امتلاك حيوان أليف… يحميك من فقدان الذاكرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 7:00 مساءً

تم ربط امتلاك حيوان أليف بانخفاض التوتر وضغط الدم, يقول العلماء أنّ الحيوانات الأليفة يمكن أن تحمينا أيضاً من فقدان الذاكرة في وقت لاحق من الحياة, تمّ العثور على أنّ أصحاب الحيوانات بما في ذلك الكلاب, وفي دراسة أجرتها “دايلي ميل” ,ترجمتها “صوت بيروت أنترناشونال” أثبتت أن القطط والأرانب قد أثرت إيجابياً على قدراتهم المعرفية بعد أن تمّت متابعتهم على مدى ستّ سنوات, بالنسبة للدراسة, اختبر الباحثون أكثر من 1300 شخصاً بمتوسط عمر 65 عاماً.

وكان 53% منهم يملكون الحيوانات الأليفة، وما يقرب من ثلث هذه المجموعة يملكون هذه الحيوانات لأكثر من خمس سنوات, طلب من المشاركين تذكر قائمة من عشر كلمات, مباشرة وبعد خمس دقائق, ووجدت الدراسة أنه بعد ست سنوات, شهد أصحاب الحيوانات الأليفة على المدى الطويل انخفاضاً أقل في متوسط درجاتهم في هذه الاختبارات من أولئك الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.

هناك أدلة متزايدة على أنّ القلق يمكن أن يؤدي إلى التدهور المعرفي, ويعتقد الخبراء أنّ الحيوانات الأليفة قد تساعدنا على البقاء أصحاء عقلياً عن طريق الحد من التوتر.

كما أنّ أولئك الذين لديهم كلاب يستفيدون من المشي المنتظم لأنّ التمرين مرتبط بدماغ أكثر صحة ومع ذلك, يقول مؤلفو الدراسة أنّ الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات تفكير أفضل قد يكونون ببساطة أكثر عرضة لامتلاك حيوانات أليفة, لأنهم بالتالي قادرون على تلبية المطالب المتعددة لهذه الحيوانات, تمّ تقديم الدراسة التي قام بها المركز الطبي بجامعة ميشيغان, والتي لم تنشر بعد, في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب.

وقالت الدكتورة تيفاني برادلي, التي قادت الدراسة: “أشارت الدراسات السابقة إلى أنّ الروابط بين الإنسان والحيوان قد يكون لها فوائد صحية مثل خفض ضغط الدم والقلق.”

“تشير نتائجنا إلى أنّ امتلاك الحيوانات الأليفة قد تكون أيضاً وقائية ضد التدهور المعرفي.”

ورداً على البحث, قالت الدكتورة روزا سانشو, رئيسة الأبحاث في جمعية أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة: ” إنّ البشر يحبون حيواناتهم, ويمكن أن تكون الحيوانات الأليفة مصدراً مهماً للرفقة والراحة طوال حياتنا.”

“على الرغم من أنّ هذه الدراسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها, ربطت امتلاك حيوان أليف بحماية الذاكرة, إلا أنها لا تستطيع أن تخبرنا ما إذا كانت هذه الفوائد طويلة الأجل, أو ما إذا كان امتلاك حيوان أليف له أي تأثير على خطر الخرف.”

وتابعت قائلة: “لم يتم نشر هذا البحث بعد, ومن غير الممكن بعد تحديد الأسباب الكامنة وراء الارتباط الذي لاحظه الباحثون.”