شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام على تويتر : نحن فى الإمارات لا ننتظر المستقبل بل نصنعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة أحلام، عن فخرها أنها تحمل الجنسية الإماراتية، كما استعانت بمقوله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، عبر حسابها على تويتر، وكتبت أحلام، قائلة:"يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يجب علينا أن لا ننتظر المستقبل بل نصنعه، وها نحن في الإمارات لا ننتظر المستقبل بل نصنعه كم انا فخوره اني إماراتية".



أحلام

وأحيت النجمة أحلام، حفل غنائى في أول شهر فبراير ليلة غنائية في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكشفت النجمة الإماراتية أحلام عن ارتدائها فستان مرصع بخيوط الذهب والمرايات خلال حفلها فى إكسبو 2020 بدبي، والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ونشرت أحلام مجموعة صور لها وهي تتألق بفستان أزرق عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" استوحيت فستاني من التطريز الإماراتي الخليجي العربي مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقة".

وتابعت :"كما أضفت عليه أنا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الأندلسي ليليق بي كفنانة اماراتية أمثل دولتي الإمارات في هذا الحدث العظيم التاريخي.. وامثل الوطن العربي واحببت أن القى تحية اماراتية عربية على كل العالم بأسره بثلاث لغات ..العربي والانجليزية والفرنسية".