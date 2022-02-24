شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر فى ندوة مهرجان أسوان: الدراما بتعالج مشاكلنا لأننا بنقدمها بحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، إنها ليست منزعجة من التطور الرقمى والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، معلقة:" بإذن الله الفترة الجاية هنشوف شكل الواقع أفضل في الدراما لأن بنقدمها بقلبنا وبحب، وحتى لو الواقع مؤلم أو فيه أخطاء وقتها نلاقى ليه حلول".

وأضافت على هامش ندوة تكريمها بالدورة الـ 6 من مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، إن الدراما ستعالج العنف ضد المرأة سواء في الصعيد أو فى أى مكان آخر، والفترة المقبلة هنشوف فيه شكل مختلف من الفن فى الدراما عن الفترة اللى فاتت وأكثر واقعية.

وقال الناقد السينمائى طارق الشناوى في ندوة تكريم الفنانة الكبيرة سوسن بدر على هامش تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الـ 6، إن الفنانة سوسن بدر على المستوى الفني والإنسانى شيء خاص، فتنتقل وجدانيا من عمل لأخر، كما أنها تعشق العمل الفني.

وأضاف الشناوى إن الفنانة الراحلة آمال سالم كانت تعتبر إن ابنتها سوسن بدر هي التي أرسلها لها الله بأن تحقق أمنيتها في الشهرة والتمثيل، خاصة بعدما فشلت هي في تحقيق الشهرة المرغوبة.

وكانت ندوة الفنانة الكبيرة سوسن بدر قد بدأت منذ قليل ضمن فعاليات اليوم الثانى من مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة في دورته الـ 6، ويديرها الناقد السينمائى طارق الشناوى، ويحضرها عدد كبير من الفنانين المشاركين في المهرجان منهم الفنان باسم سمرة وريم البارودى والإعلامية بوسى شلبى والمخرجة الكبيرة أنعام محمد على، وبعض وسائل الإعلام، وعدد كبير من الجمهور الأسوانى.



سوسن بدر تتحدث فى ندوة تكريمها



سوسن بدر فى مهرجان أسوان والناقد طارق الشناوى



سوسن بدر وطارق الشناوى



ندوة الفنانة سوسن بدر فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة (1)



ندوة الفنانة سوسن بدر فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة (2)



ندوة الفنانة سوسن بدر فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة (4)