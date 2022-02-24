شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لقاء جمع محمود الجندى بـ عمر الشريف وانتهى بضربة من أحمد رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندي، والذي روى في لقاء نادر عن قصة ضربه من أحمد رمزى، حيث قال الجندى، إنه كان علي موعد مع الموسيقار عمار الشريعى، ولكنه ذهب لأحد الفنادق ليشرب القهوة قبل لقاء عمار، وأثناء دخوله الفندق وجد الفنان أحمد رمزي والذي طلب منه انتظار النجم عمر الشريف والذي كان ينتظره رمزي في الفندق ليقدمه له ويعرفه عليه.

استجاب محمود الجندي لطلبه وانتظر معه وصول عمر الشريف للتعرف عليه ولكن الشريف تأخر وكان الجندي علي موعد مع عمار الشريعي، فحاول الانسحاب لكن رمزي رفض، وكانت كل محاولاته للانسحاب للحاق بموعد عمار الشريعي، يرفض رمزي ذلك، وبالفعل تأخر الجندي وحضر عمرالشريف وتعرف عليه وجلسا الشريف ورمزي يتحدثان سويا الانجليزية فشعر الجندي أن وجوده ليس مناسب وقرر الانسحاب إلا أن رمزي رفض أيضا، إلى أن بدأ العاملين في الفندق في إغلاق المكان وغلق الموسيقي وهو ما أثار حفظية رمزي الذي تعصب وعنف العاملين وفي ذلك الوقت حاول الجندي الانسحاب إلا أن رمزي ضربه بيديه وعندما نظر الجندي للشريف ليتدخل لم يستجيب وهو ما دفع الجندي للانسحاب ولكن رمزي اعتذر له بعد ذلك وقال له أنه لا يقصد شئ وأوضح له الشريف أنه لو تدخل لكان ضرب هو أيضا.

الفنان محمود الجندى، من مواليد 24 فبراير 1945 من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، درس في مدرسة الصنايع وتخرج في قسم النسيج وعمل في أحد المصانع ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما دون علم والده، وأخفى عنه نيته الالتحاق بمعهد السينما، إلا أنه بعد اجتيازه مرحلة القبول أخبر والده الذى فوجئ بدعمه له وذهب معه لمعهد السينما لتقديم أوراقه.

انضم للقوات المسلحة مجنداً لمدة 7 سنوات في سلاح الطيران بعد تخرجه من المعهد العالى للسينما، وشارك خلالها في حرب أكتوبر، وبعد الحرب عاد للتمثيل ولكن بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات، ولكن بداية نجوميته كانت في عام 1979 عندما مثل فى مسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع الفنان فؤاد المهندس، ومن ثم "دموع في عيون وقحة" مع النجم عادل إمام.

انطلق محمود الجندى بعد ذلك من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الذي مثل فيه دوري الأب والابن، وبعدها شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وأبرز مسلسلاته "رحلة السيد أبو العلا البشرى"، "أنا وانت وبابا في المشمش"، "عائلة الأستاذ شلش"، "ضمير أبلة حكمت"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبى" وغيرها، أما في السينما فشارك في أفلام "شمس الزناتى"، "التوت والنبوت"، "اللعب مع الكبار"، "ناجى العلى"، "واحد من الناس"، "خارج على القانون".