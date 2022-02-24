زيادة وزن شيرين عبدالوهاب تريند السوشيال ميديا.. لن تصدق كيف أصبح شكلها الآن! – شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 24 فبراير 2022 05:43 مساءً - تداول عدد من روّاد السوشيال ميديا أحدث ظهور للنجمة ​شيرين عبدالوهاب​، والتي تم التفاعل معها بشدة خاصة أن البعض وجد ان شيرين ظهرت بوزن زائد هذا غير تغير لوك شعرها بعدما زاد طوله قليلا، مما أضاف لها مظهرًا جديدًا .

وظهرت شيرين عبد الوهـاب التي شاع عودتها لحسام حبيب إثارة الجدل وتصدر الترند على كافة مواقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صادمة بعدما ازداد وزنها بشكل كبير مما أثار قلق محبيها وجمهورها عليها الذين ربطوا الأمر بحالة النفسية والإكتئاب.

شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها

جمهور شيرين يساندها!

أعرب جمهور النجمة المصرية عن قلقهم على حالها الصحيّة خائفين أن يكون الإكئتاب خلف هذا الوزن الزائد، خاصة وأن حالها النفسية ليست جيدة في الآونة الأخيرة وأنها قد تكون تتناول الأدوية التي تُسبب لها الزيادة في الوزن.

التعليق علي ظهور شيرين

ورغم أنها تبدو سعيدة في هذه الصورة، إلا أن الجمهور رجح أنها تتناول أدوية الإكتئاب التي تُسبب هذه الزيادة، بحسب ماتكلمت شيرين في آخر مقابلة لها وأشارت أنها تعاني من الإكتئاب وأنها حاولت الانتحار أكثر من مرّة.

وأبدوا الدعم الكامل لها بحيث علّقوا ” المرجو عدم التنمّر، لأنها واضح عليها أنها تتناول أدوية الاكتئاب” و “عسل بكل حالاتها” ، وتداولت التعليقات فوجد عدد من متابعي شيرين إنها جميلة في كل حالاتها، في حين أكد البعض أن تغير الشكل ليس بأمرٍ هام.

شيرين عبدالوهاب تحيي حفل افتتاح برنامج “الدوم”:

وما زالت شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند خلال الفترة الأخيرة بعد مشاركتها في افتتاح البرنامج المذاع على قناة أون، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها وعلقت عبر حسابها على افتتاح برنامج الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنّية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي.

وأطلّت شيرين خلال حفل الإفتتاح بلوك جديد وعصري، حيث إرتدت ببدلة رجالية باللون الأسود مناسبة مع تسريحة شعرها القصير

وفي إطلالتها الأولى، ظهرت شيرين مرتدية قميصًا مرصع بالألماس وإكسسوارات بسيطة، ثم أطلت ببدلة سوداء اللون معتمدةً مكياج هادئ.

برنامج “الدوم” يشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج خالد جلال وميرفت أبو عوف وتتراوح أعمار المتسابقين ما بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل وتم إجراء الاختبارات من بين 15 ألف مشترك وهو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء تقديم البرامج في الشرق الأوسط.

ويعد البرنامج الأكبر فى اكتشاف المواهب مثل التمثيل والغناء والتقديم التليفزيونى، وذلك من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة “ميديا هب سعدي – جوهر”.

شيرين تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب في بيان رسمي

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب ردت على تصريحات منظم الحفلات يوسف دندش المتعلقة بعودتها إلى عصمة الفنان حسام حبيب، وقالت إنها المسئولة الوحيدة عن أي تصريح يتعلق بحياتها الشخصية، وأشارت إلى تحميله المسئولية القانونية الكاملة عن تصريحاته.

وأشارت شيرين في بيان صادر عبر حسابها بموقع «تويتر» إلى عدم دقة ما تردد من معلومات عن عودتها لزوجها حسام حبيب وأضاف البيان: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني.

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