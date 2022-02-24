شيرين عبد الوهاب تظهر بوزن زائد.. والجمهور يعلق: أدوية الاكتئاب السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في صورة جديدة لها من داخل الاستديو، حيث تعمل على وضع لمساتها الأخيرة على أغنية جديدة ستصدرها في الفترة المقبلة.

وبدت شيرين عبد الوهاب في الصورة وقد اكتسبت الكثير من الوزن الزائد. وارتدت شيرين في الصورة ملابس رياضية، وممّا لوحظ في ظهورها الأخير هو كثافة شعرها مَرّة أخرى، بعدما حلقته بالكامل عقب انفصالها عن زوجها الفنان المصري حسام حبيب.

ولاقت صورة شيرين عبد الوهاب ردود أفعال متضاربة من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ وجد عدد من متابعي شيرين أنّها جميلة في كل حالاتها، في حين أكّد البعض أنّ تَغَيّر الشكل ليس بأمر مهم، فيما أرجح البعض الآخر إلى أنها قد تكون تتناول أدوية ضدّ الاكتئاب سبّبت لها زيادة في الوزن.

من جهة أخرى، نفت شيرين خبر عودتها لطليقها الفنان المصري حسام حبيب، وأصدرت بياناً صحافياً جاء فيه: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنّها تحمّل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وأضاف البيان: “شيرين وحدها تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني”.

فيما خرج والد طليق شيرين “حسين حبيب” بتصريحات يؤكد فيها أنّهما تصالحا ولكن لم يتزوجا بعد. حيث قال حسين حبيب: “حسام وشيرين اتصالحوا خلاص.. وبقوا بيشتغلوا مع بعض، بس لسه مرجعوش لبعض كأزواج”.

وأضاف: “شيرين عبد الوهاب جت عزت حسام حبيب في جدته الله يرحمها، وكمان حضرت الجنازة والدفنة، هما خلاص اتصالحوا، وإن شاء الله يرجعوا قريب لبعض”.