جنيفير لوبيز تحتفل بذكرى ولادة توأميها بفيديو مؤثر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة العالمية جنيفير لوبيز بعيد ميلاد توأميها ماكس ولولو من زوجها السابق مارك أنطوني، بفيديو مؤثر، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وإلى جانب الكلامات المعبرة التي وجهتها النجمة لطفليها في الفيديو، أرفقت “لوبيز” منشورها بتعليق كتبت فيه: “إنه العيد 14، أطفالي أحبابي، أنتما النور لحياتي، أتمنى لكم الذكرى الأسعد، لقد علمتماني المعنى الحقيقي للحياة، وغيرتماني للأبد بأفضل طريقة، أنا ممتنة جداً لوجودكما، أتمنى فقط أن أكون بنصف النعمة التي كنتما بها في حياتي”.

وتابعت: “اليوم يصادف تاريخاً مميزاً 22/2/2022 يقولون إن هذا اليوم نادر، ويحدث مرة واحدة في العمر بالنسبة للبشرية، اليوم مدخل لباب مفتوح أمام مستقبل أكثر استدامة وتوافقاً … يوم للمضي قدماً والتوقف عن العيش في الماضي، يوم الولادة من جديد ليس غريباً على حياتي؛ لأني في هذا اليوم منذ 14 عاماً كان هذا اليوم الأول لي في الحياة… ماكس ولولو سأحبكما إلى الأبد وإلى ما بعد النهاية”.

وختمت النجمة التعليق بتوجيه كلمة شكر لكل محبيها الذين أرسلوا لها الفيديوهات، مؤكدة أنها قد نالت إعجابها.