بيت ديفيدسون يحذف إنستغرام بعد هجوم كانييه ويست عليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقدم النجم بيت ديفيدسون على حذف حسابه في إنستغرام بعد أيام من تعرضه لهجمة عنيفة من المغني الشهير كانييه ويست ومحبيه على إنستغرام.

واللافت أن هذه الخطوة جاءت فقط بعد أسابيع من عودته إلى منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، وذلك بعد انقطاع دام نحو 4 أعوام عنه حيث كان قد حذفه عام 2018 لحماية صحته النفسية، بحسب تعبيره.

وقبل أن يحذف النجم حسابه نشر لقطة من فيلم The King of Comedy للمخرج مارتن شكورسز، حيث ظهر الممثل روبرت دي نيرو في اللقطة وهو يقول “من الأفضل أن تكون ملكاً لليلة فقط، على أن تعيش حياة كاملة كأحمق”.

واعتبر رواد الإنترنت أن بيت تعمد أن لا يرد على كانييه بعد الآن والانسحاب من وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنه بطبعه رقيق ولا يحب الخلافات.

وكان الأسبوع المنصرم حافلاً على صفحة كانييه ويست في إنستغرام؛ حيث نشر العديد من الرسائل التي وصلته من بيت ديفيدسون وكيم كرداشيان للعلن، إذ ظهر في أحد المنشورات الـ11 التي نشرها رسالة من بيت جاء فيها: “أعدك بأنني لن أتدخل في علاقتك مع أبنائك. تربيتك لهم ليست من شأني. أتمنى يوماً أن نتقابل جميعاً ونكون أصدقاء”؛ ليرد عليها كانييه بالقول: “لا، لن أسمح لك بمقابلة أبنائي”.

كما نشر رسالة أخرى من كيم تقول له إن ما يفعله قد يعرض بيت للأذى، فنشرها وطلب من متابعيه عدم التعرض له جسدياً. وبعد ذلك، وفي يوم الحب تحديداً، وبينما حذف هذه المنشورات السابقة، شارك كانييه ويست صورة لكيم مع بيت وأرفقها بتعليق كتب فيه أنه يركز الآن بشدة على استعادة عائلته، وأن ليس لديه خلافات مع كيم، فهو يحب عائلته، لذا لن يتخلى عنهم. وتابع: “لقد اشتريت هذا المعطف لكيم قبل بيت ديفيدسون، أعتقد أنه كان استثنائياً بشكل خاص، وأعتقد أننا سنستطيع العودة معاً”. في منشور آخر في يوم الحب أيضاً، شارك كانييه صورة لشاحنة صغيرة مليئة بالورود الحمراء، قال إنها لكيم.