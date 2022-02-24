تحديث جديد في واتساب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح موقع المحادثات الشهير واتساب عدة تحديثات جديدة لمستخدميه من أجهزة الحاسوب، حيث يعمل أخيراً على إرسال ردود فعل الرسائل، فيما لا تزال ميزة الرد على الرسائل قيد التطوير على WhatsApp beta لنظام Android و WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS .

وبحسب موقع WABetaInfo المختص بأخبار تطبيق واتساب لم تكن هذه الميزة موجودة لعلماء سطح المكتب، حيث أصبح بإمكانهم الرد على الرسائل من خلال الاختيار من بين 6 رموز تعبيرية مختلفة، مع إضافة زر رد الفعل والذي يظهر بالقرب من دردشة أو رسالة جماعية.

وحسب الموقع فإن الميزة قيد التجربة بالفعل خلال هذه الآونة مع عدة تحديثات طرأت على تطبيق واتساب وبذلك يصل الإصدار إلى 2.2207.0.