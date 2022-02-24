سمير صبري يكشف عن حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري سمير صبري عن مستجدات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى، وقال إنه سيجري عملية حرجة في القلب، خلال الفترة المقبلة في أعقاب إصابته بمرض السرطان.

وأضاف الفنان المصري الكبير في تصريحات صحفية أن حالته الصحية مستقرة خلال الفترة الحالية، حيث كان يواجه مرض السرطان منذ عام تقريبًا.

وعبّر الفنان المصري سمير صبري عن امتنانه لكل من سأل عنه منذ دخوله إلى المستشفى، كما كشف أن وزارة الثقافة المصرية عرضت عليه كافة أنواع المساعدة في حال حاجته لها.

وكان آخر ظهور للفنان الكبير سمير صبري على الشاشة، من خلال مسلسل “فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام، وقد عرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية في عدة أفلام منها “ديدو” من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت، و”محمد حسين” مع النجم محمد سعد، و”المشخصاتي الجزء الثاني” مع الفنان تامر عبد المنعم.