الأمير هاري يدّعي على مجموعة صحافية بريطانية كبيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقام الأمير هاري دعوى قضائية على إحدى أكبر المجموعات الصحافية البريطانية، على ما أفاد ناطق باسم الأمير وزوجته ميغان ماركل المقيمين في كاليفورنيا لوكالة فرانس برس الأربعاء.

ولم يعط الناطق أي تفاصيل إضافية، لكنّ وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن الدعوى تستهدف مجموعة “أسوشييتد نيوزبيبرز” التي تصدر خصوصا صحيفة “دايلي مايل” الواسعة الانتشار.

ويتهم الأمير هاري صحيفة “مايل أون صنداي” (نسخة يوم الأحد من “دايلي مايل”) بالتشهير في مقالة أكدت فيها أنه حاول إخفاء طلبه الحصول على حماية من الشرطة خلال زياراته إلى بريطانيا.

ويعيش هاري وزوجته ميغان ماركل في شمال لوس أنجليس. وقررا الانسحاب من العائلة الملكية سنة 2019، ما حرمهما عمليا من الحق في حماية الشرطة على حساب المكلّفين البريطانيين.

واقترح هاري تحمّل هذه النفقات خلال زياراته بريطانيا، وهو يطعن أمام القضاء حاليا بالرفض الصادر في هذا الإطار عن وزارة الداخلية التي اعتبرت أن توفير حماية أمنية من الشرطة “غير متوافر على أساس تمويل فردي”.

وكان الزوجان الملكيان أقاما أخيرا دعوى على منشورات عدة بتهمة المساس بخصوصية العائلة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فازت ميغن ماركل بدعوى ضد صحيفة كانت قد نشرت رسالة كتبتها إلى والدها، ما دفع بميغن إلى إعلان “الانتصار” على ما اعتبرته “الأذى” والكذب الذي يطالها من الصحافة.