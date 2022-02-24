كاظم الساهر وعمرو دياب يجتمعان في أبو ظبي.. للتسلية والترفيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت جزيرة ياس، إحدى أبرز وجهات التسلية والترفيه الرائدة في العالم، عن إحياء الفنانين عمرو دياب وكاظم الساهر أولى فعاليات سلسلة حفلات “ليالي ياس” القادمة التي تُقام في صالة الاتحاد أرينا على مدى يومين في شهر مايو، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وإم بي سي غروب وسيابرو.

وسيقدّم الفنان المصري عمرو دياب لجمهوره مجموعة من أشهر أغانيه الكلاسيكية مثل “نور العين”، “تملي معاك” و”ليلي نهاري” يوم الثلاثاء 3 مايو. ويمكن الحصول على تذاكر الحفلة عن طريق الموقع الإلكتروني www.etihadarena.ae ابتداءً من (اليوم) 24 فبراير الساعة 4:00 ظهراً.

أمّا الفنان العراقي كاظم الساهر سيقدم عرضاً مميزاً لجمهوره في الليلة الثانية يوم الأربعاء 4 مايو. ويُعد الساهر أحد أنجح المغنين في العالم العربي، حيث باع أكثر من 100 مليون ألبوم وحققت حفلاته أعلى نسبة حضور على الإطلاق. ويؤدي الفنان الشهير الملقب بقيصر الأغنية العربية مجموعةً من أغانيه المميزة مثل “عبرت الشط”، “ها حبيبي”، “زيديني عشقاً” و”عيد العشاق”.