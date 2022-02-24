شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تروج لحفلها الغنائى الشهر المقبل: أول مرة فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة ماجدة الرومى، لحفلها الغنائى في موسم الرياض يوم 4 مارس المقبل، على مسرح محمد عبده، وكتبت ماجدة الرومى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"لأول مرة في الرياض ضمن حفلات موسم الرياض 4 مارس على مسرح محمد عبده آرينا".

وتعد ماجدة الرومى واحدة من أهم النجمات على الساحة الغنائية العربية تتميز بصوت دافئ وعذب يجذبك ويشد انتباهك، المطربة اللبنانية ماجدة الرومى ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومى علمها والدها أصول الغناء منذ طفولتها وانطلقت بعالم الشهرة والفن فى السبعينيات بعد مشاركتها فى برنامج اكتشاف المواهب "استوديو الفن" وبعدها قدمت أولى أغنياتها "عم بحلمك يا حلم يا لبنان".

رحلة ماجدة الرومى بدأت عام 1974حينما كشفت عن ميلاد نجمة كبيرة، وغنّت للفنانة الراحلة ليلى مراد أنا قلبى دليلى، أمام لجنة تحكيم لأول مرة في برنامج ستوديو الفن للهواة على شاشة تلفزيون لبنان وحصلت على ميدالية ذهبية كأفضل موهبة فنية شابة.