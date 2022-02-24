شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعلن انضمام هدى المفتى لأسرة فيلمه الجديد "بحبك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم تامر حسنى، انضمام الفنانة الشابة هدى المفتى لأسرة فيلمه الجديد "بحبك" الذى بدأ تصويره منذ أيام، حيث نشر تامر فيديو للحظة توقيع هدى على عقود انضمامها للفيلم وعلق عليه: "انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وكان تامر حسنى قد أعلن عن الفيلم بنشر صور من الكواليس والتي جمعته بالنجمة هنا الزاهد وعلق:"دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، طبعاً في ناس هتقراً اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثي للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً".

وأضاف تامر: "الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط اني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة".

يذكر أن تامر حسنى قدم العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.