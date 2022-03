شكرا لقرائتكم خبر عن قبل جوائز الأوسكار .. بنرشح لك 5 أفلام حلوة لـ "الويك إند" من فئة أفضل ممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عملاً سينمائيًا كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكنك أن تبحث طويلاً حتى تجد عملا جيدًا تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ومن خلال هذا التقرير، نرشح لك 5 أفلام من الأعمال المرشح أبطالها لجائزة أوسكار أفضل ممثل، والتى يمكنك الاستمتاع بمشاهداتها قبل معرفة النجم الفائز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز السينما الأضخم المقرر إقامته في 27 مارس المقبل.

خافيير باردم عن دوره في Being the Ricardos

يلم Being the Ricardos يسلط فيه الضوء على السيرة الذاتية للممثلة الأمريكية لوسيل بال التي اشتهرت بتأديتها للكوميديا ببراعة قبل وفاتها عام 1989، من خلال النجمة نيكول كيدمان التى ظهرت بلوك مختلف تماماً لها، فى حين يجسد الممثل الإسبانى خافير بارديم ديزى ارناز اسم زوجها، بناءً على ما ذكره موقع ديلى ميل خلال تقريره حول الثنائى، مؤكداً أن الممثل الإسبانى بذل مجهوداً كبيراً ليكون مشابهاً للفنان الراحل الذى يلعب دوره فى قصة طالما كانت محل إعجاب من قبل الكثيرين ممن تابعوا بشغف زواج ديزى ارناز ولوسيل بال.



Being the Ricardos

بيندكت كامبرباتش عن The Power of the Dog

يدور فيلم The Power of the Dog فيل بوربانك، خلال عام 1925، الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما، ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بنديكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسي بليمونز، كودي سميت ماكفي، توماسين ماكنزي، كيث كارادين، فرانسيس كونروي، جينيفيف ليمون، كين رادلي، شون كينان، فيلم The Power Of The Dog مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.



The Power Of The Dog

أندرو غارفيلد عن Tick, Tick... Boom

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والسيرة الذاتية، يتناول العمل قصة جون في عيد ميلاده الثلاثين، حيث يتنقل الملحن المسرحي الواعد بين الحب والصداقة وضغوط الحياة كفنان في مدينة نيويورك.



Tick, Tick... Boom

ويل سميث عن King Richard

ويجسد الفنان العالمى ويل سميث شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشارد King Richard، على أن تقوم ديمى سينجلتون بلعب دور سيلينا ويليامز، وسانية سيدني تلعب دور فينوس ويليامز.



King Richard

دينزل واشنطن عن The Tragedy of Macbeth

هو عمل درامي أبيض وأسود أمريكي، من إخراج الأخوين كوين، ومبني على مسرحية وليم شكسبير مكبث، وتدور أحداث الفيلم حول مأساة ويليام شكسبير الصادرة عام 1606 عن جنرال يتوق للسلطة ويفتقر إلى الضمير ويجسده دينزل واشنطن، الذى تؤجج طموحاته لأن يصبح ملكا لأسكتلندا، زوجته الليدى ماكبث، وتجسدها فى أحداث الفيلم فرانسيس ماكدورماند، كما هو الحال في الرواية، وسيسرد الفيلم أساليب الزوجين من أجل السيطرة على السلطة فى اسكتلندا.