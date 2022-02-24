شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى بـ مهرجان أسوان: سوسن بدر حققت أمنية والدتها فى الشهرة والتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد السينمائى طارق الشناوى في ندوة تكريم الفنانة الكبيرة سوسن بدر على هامش تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الـ 6، إن الفنانة سوسن بدر على المستوى الفني والإنسانى شيء خاص، فتنتقل وجدانيا من عمل لآخر، كما أنها تعشق العمل الفني.

وأضاف الشناوى على هامش ندوة تكريم الفنانة سوسن بدر، إن الفنانة الراحلة آمال سالم كانت تعتبر إن ابنتها سوسن بدر هي التي أرسلها لها الله بأن تحقق أمنيتها في الشهرة والتمثيل، خاصة بعدما فشلت هي في تحقيق الشهرة المرغوبة.

وكانت ندوة الفنانة الكبيرة سوسن بدر قد بدأت منذ قليل ضمن فعاليات اليوم الثانى من مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة في دورته الـ 6، ويديرها الناقد السينمائى طارق الشناوى، ويحضرها عدد كبير من الفنانين المشاركين في المهرجان منهم الفنان باسم سمرة وريم البارودى والإعلامية بوسى شلبى والمخرجة الكبيرة أنعام محمد على، وبعض وسائل الإعلام، وعدد كبير من الجمهور الأسوانى.