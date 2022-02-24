شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر هانى سلامة فى مسلسل "ملف سرى" رمضان المقبل .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم هانى سلامة تصوير مشاهده مسلسله الجديد "ملف سرى" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل وذلك في أماكن متفرقة ما بين المنيل والمعادى وأكتوبر ومدينة الإنتاج الاعلامى، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، ويظهرهانى بشخصية قاض يواجه العديد من التحديات فى حياته.



هانى سلامة فى ملف سرى

مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، ادوارد، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، رحمة حسن، مادلين طبر، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وتأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وقدم هانى سلامة مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.