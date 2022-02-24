شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما منع بث ألبومه عبر منصات الاستماع.. كانى ويست يطرح ألبومه بسينما IMAX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة AMC Theaters عن بث حفل استماع لألبوم "2 Donda" لمغني الراب كاني ويست في سينمات IMAX عبر 15 مدينة، ويأتي هذا القرار بعد استياء كبير من جمهور كاني ويست من قراره بمنع بث الألبوم عبر منصات الاستماع.

وحسب الديلي ميل كشف كاني ويست عن منح معجبيه فرصة أخرى لسماع ألبومه الحادي عشر "Donda 2" في قاعات السينما بعد رد الفعل العنيف من الجمهور بعد قراره ببث الألبوم حصريًا عبر جهاز Stem Player الخاص به الذي تبلغ تكلفته أكثر من 200 دولار، ومنع بث الألبوم عبر منصات الاستماع الأخرى سبوتيفاي وأمازون وأبل ويوتيوب، وسيتمكن الجمهور من مشاهدة كل الأحداث في أول أداء لـ كاني ويست في ميامي، ويبلغ سعر التذاكر ما بين 95 و1100 دولار

وكان قدم تقدم محامو مطرب الراب الأمريكى، كاني ويست، بوثائق قضائية تطلب من ‏قاضي المحكمة رفض طلب طليقته عارضة الأزياء، كيم كاردشيان، من الحصول رسميا على لقب ‏‏"عزباء".‏

وقال فريق كانى ويست القانوني في وثائق المحكمة التي تقدموا بها، إن طلب كيم لا يوفر الحماية اللازمة لإنهاء الحالة الزوجية مبكرا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقال محامو ويست: "إنهاء الحالة الاجتماعية قبل حل قضايا الحضانة والممتلكات والدعم يخلق خطر حدوث عواقب وخيمة، خاصة إذا توفي أحد الطرفين أثناء نظر القضية".

وتابعوا: "لإنهاء المبكر للوضع الاجتماعي يؤدي إلى خلق عوائق أمام الحصول على الأدلة في حال أن تزوج أحد الطرفين مرة أخرى قبل الفصل في القضية".

وكشف محامو ويست، أنهم فشلوا فى التوصل إلى اتفاق مع فريق كيم القانونى، وكانت كيم قد تقدمت في البداية بطلب للطلاق من كاني ويست في 19 فبراير الماضي، ثم تبعته بطلب للتشعب - أو إنهاء حالتها الزوجية - في شهر ديسمبر الماضي.