شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ندوة الفنانة سوسن بدر بمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة الفنانة الكبيرة سوسن بدر ضمن فعاليات اليوم الثانى من مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة في دورته الـ 6، ويديرها الناقد السينمائى طارق الشناوى، ويحضرها عدد كبير من الفنانين المشاركين في المهرجان منهم الفنان باسم سمرة وريم البارودى والإعلامية بوسى شلبى والمخرجة الكبيرة أنعام محمد على، وبعض وسائل الإعلام، وعدد كبير من الجمهور الأسوانى.

وكان السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة قد أعلن عن انطلاق فعاليات منتدى نوت، الذى يقام ضمن فعاليات المهرجان، التى تقام فى الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجارى.

وقال عبد الخالق، إن المنتدى بدأ منذ الدورة الأولى باعتباره أحد أربعة محاور رئيسية فى المهرجان، إضافة للمسابقات وعروض الأفلام وورش صناعة الأفلام.

وأشار إلى أن المنتدى أحيانا يناقش موضوعا خاصا يتعلق بالمرأة، وأحيانا موضوعات عامة تخص المجتمع ككل انطلاقا من قضايا المرأة، ومع تطور المنتدى وتطوير علاقته بأهل أسوان، أصبح نافذة للجلسات الموازية للمهرجان، سواء المتعلقة بصناعة السينما أو الاستفتاء على أفضل أفلام المرأة، وأكد أن كل الفعاليات الموازية ستكون ضمن منتدى نوت، وهو المنتدى الذي تناول محورين بشكل أساسي على مدى الخمس سنوات الماضية، الأول موضوع قضايا السينما وصناعة السينما كفن، وكل ما يخص قضايا المرأة وهمومها. وقدم "عبد الخالق " كل الشكر للدكتورة عزة كامل مديرة المنتدى، وقال إنها صاحبة فكرة المنتدى قبل إطلاق المهرجان، وأشاد بجهودها ومؤسسة أكت في الورش وفى المنتدى.



سوسن بدر فى مهرجان أسوان والناقد طارق الشناوى



ندوة الفنانة سوسن بدر فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة (1)



ندوة الفنانة سوسن بدر فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة (2)



ندوة الفنانة سوسن بدر فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة (3)



ندوة الفنانة سوسن بدر فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة (4)