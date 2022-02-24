شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى "نوت" ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة عن انطلاق فعاليات منتدى نوت، الذى يقام ضمن فعاليات المهرجان، التى تقام فى الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجارى.

وقال عبد الخالق، إن المنتدى بدأ منذ الدورة الأولى باعتباره أحد أربعة محاور رئيسية فى المهرجان، إضافة للمسابقات وعروض الأفلام وورش صناعة الأفلام.

وأشار إلى أن المنتدى أحيانا يناقش موضوعا خاصا يتعلق بالمرأة، وأحيانا موضوعات عامة تخص المجتمع ككل انطلاقا من قضايا المرأة، ومع تطور المنتدى وتطوير علاقته بأهل أسوان، أصبح نافذة للجلسات الموازية للمهرجان، سواء المتعلقة بصناعة السينما أو الاستفتاء على أفضل أفلام المرأة، وأكد أن كل الفعاليات الموازية ستكون ضمن منتدى نوت، وهو المنتدى الذي تناول محورين بشكل أساسي على مدى الخمس سنوات الماضية، الأول موضوع قضايا السينما وصناعة السينما كفن، وكل ما يخص قضايا المرأة وهمومها. وقدم "عبد الخالق " كل الشكر للدكتورة عزة كامل مديرة المنتدى، وقال إنها صاحبة فكرة المنتدى قبل إطلاق المهرجان، وأشاد بجهودها ومؤسسة أكت في الورش وفى المنتدى.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، إن منتدى نوت عزيز على قلوبنا لأنه يعطي فرصة لمقابلة سيدات أسوان اللاتي يشرفننا كل عام بالحضور والمشاركة في الأنشطة المختلفة، ويشاركن بآراء مستنيرة، وأشار إلى أن المنتدى فرصة للحوار المجتمعي، فهو يطرح قضايا حقيقية، هذا العام يناقش العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى قضايا أخرى مهمة.

وقدمت السفيرة ميرفت التلاوي مداخلة شكرت خلالها الدكتورة عزة كامل التي تنظم هذا المنتدى سنويا، وتعمل من خلاله على مناقشة العديد من القضايا في المجتمع الأسوانى.

وقالت الدكتورة عزة كامل مديرة المنتدى، إن قضايا المراة لا تنتهي ، وأن الدورة السادسة لمهرجان أسوان ولمنتدى نوت ستشهد لأول مرة في تاريخ المهرجانات إطلاق وثيقة للحماية من الاعتداء الجنسي، ستكون متاحة بين العاملين وضيوف المهرجان.

وقدمت الندوة الأولى في المنتدى حول الصحة النفسية للمرأة ، وهي المحاضرة التي قدمتها سارة عزيز، وهي مديرة مؤسسة سيف كيدز ، ومعالجة نفسية مدربة، و عضو لجنة الشباب بالمركز القومي للمرأة. قالت سارة في بداية المحاضرة ، عندما نتحدث عن الصحة النفسية للمرأة ، يجب أن نتساءل: ما هي المشاكل التي تواجه المرأة في مشوارها تجعلها لا تنتج ، خائفة ، قلقة ، مع الوضع في الاعتبار أن كل شخص قد يكون جزءا من الدعم والتغيير الذي يحدث في المجتمع، وأشارت إلى أن للسينما دور كبير في التأثير على الصحة النفسية للمرأة، وعرضت جزءا من فيلم الباب المفتوح الذي يجسد جانبا مهما من قضايا المرأة ومعاناتها.

وأشارت سارة إلى المشاكل الكبيرة التي تواجه كل إنسان ورمزت لها بـ " الفيل " باعتباره كل المشاكل الكامنة داخل الانسان ويحاول تجنبها أو تجاهلها كما أشارت إلى أهمية التدوين ، وقالت :" كلما استطاع الشخص أن يدون مشاعره طسيمر بفترات فيها صحة نفسية كبيرة، وبدأت في طرح أسئلة وتقديم هدايا عبارة عن كتاب " الفيل " لمن يجيب على الأسئلة من الحضور .

وقالت إنه حين لا تتاح للمرأة الفرصة لتعبر عن مشاعرها تسوء صحتها النفسية، التربية عامل مهم ، والسعادة ، واكتشاف النفس ، وأشارت إلى عشرة محاور يتضمنها الكتاب .

وأضافت " سارة " : فكري في أناس تشعرين أنك سعيدة وانت موجودة معهم ، ما الشئ فيهم الذي يفرحك ، هذا السؤال يجيب على نقطة مهمة، الناس من حولك يقولون من أنت، وفقا للمقولة الشهيرة "الطيور على أشكالها تقع" ، لأنهم يتأثرون ببعضهم البعض، يقومون بانشطة متشابهة، يفكرون في اشياء مشتركة ، فيكونوا اراء متشابهة.

وأشارت إلى أن داخل كل سيدة حلم تبحث عنه، وعرضت جزءا من فيلم الباب المفتوح وكان الحوار بين فاتن حمامة وأخيها كانت البطلة تريد كلمة تشجيع ، وهناك دور كبير للرجل علشان يغير صورة المجتمع ، لكن فيه دور أهم للمرأة وهي بتربي الرجل ليصنع مجتمعا أفضل، كسر دائرة العنف وهو أمر خطير ومهم للغاية، التغيير يحتاج إلى أجيال متعاقبة ، المرأة تربي المرأة والرجل على ما تربت عليه من عنف وتهميش .

وقالت سارة: الجيل السابق أفضل منا سيدات لديهن رؤية ، لديهن القدرة على تنفيذ أحلامهم ، نحن نركز مع الأطفال والمرأة ، نريد اللحاق بالجيل السابق . وأضافت : أنتجنا 10 أفلام رسوم متحركة ، بعيدة جدا عن الصورة النمطية للسيدة التي تعمل في المنزل والرجل الذي يأتي مهندما ويطلب منها الطعام ، تأثير مثل هذه الكتب أو الأفلام على الأطفال يكون كبيرا، لماذا لا تساعدنا الميديا في توصيل صورة حقيقية للعلاقة السوية بين الرجل والمرأة وعرضت أغنية للفنانة نسمة محجوب عن 3 مراحل للمرأة ، طفلة ، شابة ، سيدة . حول مخاوفها وهواجسها وكيف تتغلب عليها.

وأشارت إلى السيدات المتميزات اللائي يظهرن الآن في المؤتمرات الرئاسية باعتبارهن نماذج ملهمة اجتماعيا، وقالت كنا نريد مشهدا في الأغنية الخاصة بنسمة محجوب لسيدات ناجحات، والصحة النفسية في مجتمعنا محتاجة تطالبي بها حتى تصبح جزءا من الثقافة ، ويجب أن يكون هناك وقت للأم ، ولدينا إيمان أن هذا سيحدث.