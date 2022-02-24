شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يطير مع "الرايات السوداء" من الأردن إلى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر النجم أمير كرارة وأسرة مسلسله الجديد "الرايات السوداء" من الأردن إلى بلغاريا، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك والتي تستغرق 3 أيام، وذلك بعد انتهائه من مشاهد الأردن التي صورها في 4 أيام، على أن يعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لاستكمال تصوير المشاهد في ديكورات متنوعة.

مسلسل "الرايات السوداء" تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وهانى رمزى وكذلك نجوم عرب

"الرايات السوداء" يعد الجزء الثانى من "هجمة مرتدة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكتبه دويدار وأخرجه أحمد علاء الديب، وقام ببطولته أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.