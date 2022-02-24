طارق الشناوي: سوسن بدر كانت مرشحة لمسلسل "أم كلثوم" قبل صابرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: منال الجيوشي:

قال الناقد الكبير طارق الشناوي، إن النجمة سوسن بدر كانت مرشحة لدور البطولة في مسلسل "أم كلثوم" قبل الفنانة صابرين.

وأشار "الشناوي" في ندوة تكريم الفنانة سوسن بدر على هامش الدورة السادسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، إلى أنمسلسل أم كلثوم كان حلم النجمات آنذاك.

وتابع: بعد عدة جلسات عمل قررت المخرجة إنعام محمد علي، أن سوسن بدر ليست الأنسب للدور، وتفهمت "سوسن" الأمر

مسلسل "أم كلثوم" عرض عام ١٩٩٩، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، وشارك في بطولته: صابرين، رياض الخولي، حسن حسني، كمال أبو رية،أحمد راتب