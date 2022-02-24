طارق الشناوي: سوسن بدر تغلبت على مواقف صعبة كثيرة بالإصرار وقلت لها "ليكي ٨ أرواح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقام على هامش فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، ندوة لتكريم الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ويديرالندوة الناقد السينمائي طارق الشناوي.

وقال الشناوي: سوسن بدر محافظة أوي على القدرة على الاستقبال، وسوسن واجهت مواقف كثيرة بالإصرار والإحساس وتغلبت عليها في بداية مشوارها.

وتابع: سوسن بدر عرفت البطولة المطلقة في كافة أعمالها، وهناك الكثير من الفنانات أضاعوا جزء كبير من إبداعهم بسبب إصرارهم على البطولة المطلقة.

واستكمل: الحقيقة أن سوسن بدر لا تصر على هذه النقطة تحديدا، فهي تعلم كيف تختار وما يضيف لها

وأشار إلى أنه قال لها ذات مرة، القطط ب٧ أرواح، وسوسن بدر ب٨ أرواح، وهذا يرجع لأنه في شهر رمضان منذ حوالي ١٥ عاما كانت تشارك بثمانية أعمال دفعة واحدة.