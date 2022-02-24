عباس أبو الحسن يعلق على العملية العسكرية ضد أوكرانيا: أول يوم في الحرب العالمية التالتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان عباس أبو الحسن، على الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب أبو الحسن: "٢٤ فبراير ٢٠٢٢، عقبال عندكم كده أول يوم في الحرب العالمية التالتة ، وبكدة الجيل بتاعنا يقدر يغادر الحياة وهو مطمئن و مرتاح إن مافيش كارثة إنسانية أو بشرية أو كونية من حروب وثورات وزلازل وأوبئة وجوائح معدتش عليه".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس إطلاق روسيا "عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا بهدف حماية سكان دونباس"، ودعا العسكريين الأوكرانيين إلى رمي السلاح.