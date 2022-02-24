شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المطرب رامى جمال، لحفلة الغنائى في الإسكندرية غدا الجمعة، ونشر بوستر الحفل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب رامى قائلا:"ميعادنا بكرة إن شاء الله في إسكندرية مستنيكم أنا وأصدقائي الفنانين الشاطرين".

وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية جديدة تحمل اسم "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسة" وهى من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد ابراهيم .

ولم تكن هذه الأغنية الأولى التى يتعاون فيها رامى جمال مع الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد ابراهيم، حيث حققوا نجاحًا كبيرًا فى عدة أغانى تم طرحها خلال الفترة الماضية .وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "مش حبايب" من ألحانه وكلمات محمد أبو نعمة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

وكان رامى جمال طرح الشهر قبل الماضي "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.