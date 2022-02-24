شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى تستمتع بأجواء أسوان الساحرة على هامش حضور مهرجان أفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة داليا البحيرى على التجول في مدينة أسوان والاستمتاع بطبيعتها الخلابة وأجوائها الساحرة، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الذى أنطلق أمس الأربعاء، والتقطت داليا صور مع بعض أهالى المدينة وعلقت:"صباح الدفا والضحكة الحلوة من أسوان وأهلها الجمال".



داليا البحيرى

انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، بحفل افتتاح حضره عدد من نجوم السينما، منهم سلوى خطاب، وسوسن بدر، وبسمة، وشيري عادل، وداليا البحيري، وريم البارودي، وباسم سمرة، والمخرج مجدي محمد أحمد، والناقد طارق الشناوي، وجرى في حفل الافتتاح تكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، والناشطة الصومالية هيباق عثمان.

واختار مهرجان أسوان 12 فيلماً يمثلون 18 دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي: "كما في السماء"، "الكوكب (إل بلانيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة".

وأعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة وهي: "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15”، “الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء".

يذكر أن آخر أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاصت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعويدة وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.



داليا البحيرى



داليا البحيرى فى اسوان



داليا البحيرى تتجول فى أسوان



الفنانة داليا البحيرى



داليا البحيرى تستمتع بأجواء أسوان الساحرة



داليا البحيرى من أسوان